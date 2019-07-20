هنأ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بالنيابة، محمد روراوة، المنتخب الجزائري بعد تتويجه بكأس إفريقيا للأمم 2019 على حساب السنغال (1-0) مساء أمس الجمعة بملعب القاهرة.

وجاء في رسالة التهنئة الموجهة لرئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي: "لقد تابعنا باهتمام بالغ مسيرة المنتخب الجزائري في بطولة أمم إفريقيا 2019 والمستوى المشرف الذي توج بكأس البطولة. وأنه ليسعدني بهذه المناسبة أن أبعث لكم باسمي ونيابة عن إخواني في المجلس وأعضاء الاتحاد العربي لكرة القدم أحر التهاني وأطيب التمنيات على هذا الانجاز متمنيا نقل تحياتنا للطاقم الفني والإداري واللاعبين".

وتوج المنتخب الجزائري للمرة الثانية في تاريخه بكأس إفريقيا للأمم بعد التتويج الأول في سنة 1990 أمام منتخب نيجيريا بنتيجة 1-0.