احتفل النجم الفرنسي فرانك ريبيري بتتويج المنتخب الوطني بكأس الأمم الإفريقية داخل غرف تغيير الملابس بملعب القاهرة، مباشرة بعد نهاية اللقاء النهائي الذي جمع “الخضر” بأسود السنغال. وحضر ريبيري اللقاء النهائي رفقة زوجته التي تحمل الجنسية الجزائرية وابنته. ونشر رياض محرز، قائد المنتخب الوطني، صورة له مع ريبيري على حسابه الرسمي بـ”إنستغرام” عقب نهاية المباراة وبعد استلام الميداليات الذهبية، كما احتفل لاعب المنتخب الوطني إسماعيل بن ناصر مع ريبيري ونشر مقطع فيديو لهما وهما يحتفلان باللقب على حسابه بـ“إنستغرام”.