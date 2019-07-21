أعلنت شركة المياه والتطهير "سيال"، اليوم الأحد، أن أحياء بلدية الشراقة، ستشهد انقطاعا في التزود بالمياه الشرب بداية من يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح بيان الشركة، أن الانقطاع سببه الأشغال على مستوى قناتين رئيسيتين لتوزيع المياه ببلدية الشراقة.

وأضاف ذات المصدر، أن الأحياء المعنية بالانقطاع هي: جزء من وسط مدينة الشراقة، حي بن حدادي، حي عيسات إيدير، حي بلحاج عثمان، حي عمارة 1 و2، حي عليوة فضيل، حي سيدي حسان، وبوشاوي 1 و2 و3، طريق الكثبان، وحي 602 مسكن بوشاوي.



وأفادت المؤسسة، أن عودة المياه ستكون يوم الأربعاء فور الانتهاء من الأشغال.