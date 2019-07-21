دعت الأحزاب الموقعة على الميثاق السياسي للإنتقال الديمقراطي الحقيقي إلى، اجتماع واتفاق وطني في تاريخ 31 أوت 2019 لأجل توسيع وتعميم ميثاق الانتقال الديمقراطي الحقيقي.

ومن خلال الندوة الصحفية لقوى البديل الديمقراطي، اليوم الأحد، بالمقر الوطني للأرسيدي في الأبيار، دعا الموقعين على ميثاق الانتقال الديمقراطي كل القوى الوطنية الديمقراطية والاجتماعية التي تطمح إلى تجسيد المطالب الشرعية للشعب الجزائري و تحقيق أهداف ثورته إلى الانضمام إلينا و تكاتف الجهود معنا للحفاظ على الأمل و تجسيد بديل ديمقراطي . كما دعوا إلى اجتماع واتفاق وطني في تاريخ 31 أوت 2019 لأجل توسيع وتعميم ميثاق الانتقال الديمقراطي الحقيقي.

الفيديو: الخبر ..مصطفى بسطامي

وأكدت الأحزاب البديل ان "المرحلة الانتقالية فترة لازمة لإنشاء مناخ سياسي مؤسساتي، دونه، فإن أية محاولة للقطيعة مع النظام الغاصب ستكون فاشلة".

وقالت الأحزاب:" نحن الموقعين على ميثاق الانتقال الديمقراطي الحقيقي نؤكد أنه لا جدية لأية محاولة سياسية مهما كانت طبيعتها أو أي حوار سياسي حتى تتحقق الشروط التالية :

• إطلاق صراح كل المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي.

• فتح المجال السياسي و الإعلامي .

• التوقيف الفوري لكل الأجهزة القمعية و توظيف القضاء .

• ذهاب كل رموز النظام.