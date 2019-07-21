تم أمس السبت إنقاذ حياة 16 شخصا جراء استنشاقهم لدخان حريق اندلع داخل عمارة بمدينة سعيدة، حسبما أفاد اليوم الأحد عناصر الحماية المدنية.

وقد شب هذا الحريق بعدادات كهربائية داخل سلم عمارة بحي النصر مما تسبب في تعرض 16 شخصا للاختناق نتيجة استنشاقهم للدخان المتصاعد لمساكنهم, وفقا لنفس المصدر.

وتدخلت عناصر الحماية المدنية لإخماد الحريق وإجلاء هؤلاء المصابين نحو مستشفى "أحمد مدغري" بمدينة سعيدة.

وفتحت العناصر المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.