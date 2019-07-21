تم حظر ناقلة البترول الجزائرية "مصدر" يوم الجمعة على الساعة 19:30 من قبل البحرية الإيرانية، وأفرج عنها على الساعة 20:45 مباشرة بعد اتصال السلطات الجزائرية مع السلطات الإيرانية.

وأوضح بيان الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" اليوم الأحد، انه "تم حظر ناقلة النفط MESDAR يوم الجمعة 19 جويلية 2019 على الساعة 19:30 من قبل البحرية الإيرانية، لمدة ساعة و15 دقيقة وأفرج عنها على الساعة 20:45 مباشرة بعد اتصال السلطات الجزائرية مع السلطات الإيرانية".

للتذكير، أعلنت أمس السبت شركة سوناطراك انه تم إرغام ناقلة البترول "مصدر" التابعة لها، يوم الجمعة إلى التوجه نحو المياه الإقليمية الإيرانية من طرف خفر الحدود الإيرانية، عند عبورها مضيق هرمز، حسب ما صرحت به اليوم السبت الشركة الوطنية للمحروقات.

وأضاف ذات المصدر أن "السفينة كانت متجهة إلى تنورة (مصفاة رأس تنورة الواقعة بالمملكة العربية السعودية) لشحن النفط الخام لحساب الشركة الصينية أونيباك (UNIPEC)".

وعلى إثر ذلك، تم على الفور إنشاء خلية متابعة بين وزارتي الطاقة والشؤون الخارجية، إلى أن تمت معالجة هذه القضية على الساعة 20 سا45 أي أن الحجز دام ساعة و15 دقيقة، كما أكدت سوناطراك في بيانها عدم تسجيل "اية حوادث بشرية أو مادية".