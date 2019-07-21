قدم اليوم الأحد الفرنسي هيرفي رونار استقالته من تدريب أسود الأطلس بعد المشاركة المخيبة للآمال للمنتخب المغربي في نهائيات كأس إفريقيا للأمم.

وأصدر رونار بلاغا يؤكد فيه تسليم استقالته لرئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي لقجع، الذي تعهد، حسبه، باحترام قراره.

وتأتي هذه الاستقالة بعد 41 شهرا من تسلم رونار لمهام تدريب المنتخب المغربي.

وقال رونار في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي: "حان الوقت لإغلاق هذا الفصل الطويل والجميل من حياتي، إنه قرار لا مفر منه، وقد تم اتخاذه حتى قبل انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019".

المتحدث ذاته أوضح بأن قرار نهاية تجربته مع الأسود، قد أبلغ به فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ليكون بذلك رسمياً ولا رجعة فيه، موجه الشكر إلى كل من سانده وسهل مهمته على رأس الطاقم الفني لـ"أسود الأطلس".