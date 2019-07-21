تسببت الحرائق التي شبت يوم أمس السبت عبر عددا من مناطق ولاية تيبازة في إتلاف قرابة 70 هكتارا من غابات الصنوبر الحلبي دون تسجيل خسائر بشرية تذكري حسب ما أفادت به اليوم الأحد مصالح الحماية المدنية.

و يتعلق الأمر بتسجيل 7 حرائق في يوم واحدي أبرزها التي تسببت في خسائر كبيرة تلك التي شبت بدوار بن عافية ببلدية قوراية التي فقدت 22 هكتارا من أشجار الصنوبر الحلبي و غابة الحنضلة بسيدي سميان (22 هكتارا) و غابة دوار سيدي شريفي بسيدي أعمر ب12 هكتارا حسب ما أفاد به المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية بتيبازة الملازم الأول, محمد ميشاليخ.

كما تسبب الحريق الذي شب بغابة بدوار ورقة الشن ببلدية الأرهاط في إتلاف 8 هكتارات من غابات الصنوبر الحلبي إلى جانب خسارة هكتارين بكل من غابة شنوة بتيبازة و غابة بن صالح بشرشال فيما سجلت اقل خسارة بغابة بوجبرون ببلدية مراد بواحد هكتار و نصف حسب ذات المسؤول.

و قد استغرقت عمليات إخماد لهيب النيران الذي جندت له مصالح الحماية المدنية جميع وحداتها المنتشرة عبر ربوع الولاية بما فيها الرتل المتنقل المتكون من 8 شاحنات و 40 عون حماية مدنية حتى ال21 ساعة من الوقت حسب المصدر.

و فيما تبقى مصالح الحماية المدنية تعتبر أسباب الحرائق رسميا مجهولة بالنسبة لها فتحت مصالح الضبطية القضائية تحقيق قضائي لتحديد ملابسات اندلاع كل حريق.