بلغت وتيرة تطور أسعار الاستهلاك في الجزائر على أساس سنوي 3.1 بالمائة إلى غاية جوان 2019 حسب ما أفاد اليوم الأحد الديوان الوطني للإحصائيات.

ويمثل تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي إلى غاية جوان 2019 متوسط معدل التضخم السنوي المحتسب خلال ال12 شهرا الممتدة من يوليو 2018 إلى جوان 2019 مقارنة مع الفترة الممتدة من جويلية 2017 إلى جوان 2018.

أما التغير الشهري لأسعار الاستهلاك الذي يمثل المؤشر الصافي لأسعار الاستهلاك في جوان 2019 مقارنة مع ماي 2019 فقد بلغ +0.3 بالمائة.

وبخصوص التغير الشهري حسب فئة المنتجات فانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة-1.1 بالمائة في جوان 2019 مقارنة مع شهر مايو من نفس السنة.

وأوضح الديوان أن هذا الانخفاض يعود أساسا إلى تراجع أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة -1.7 بالمائة .

وبالفعل يفسر هذا التغير الشهري لأسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة أساسا بانخفاض أسعار الخضر (-9.5 بالمائة) والبيض (-7.8 بالمائة) ولحم الدجاج (-5.5 بالمائة) والسمك الطازج (-1.1 بالمائة) ولحم الغنم (-0.8 بالمائة).

من جهة أخرى، سجل ارتفاع في أسعار البطاطا (+16.3 بالمائة) والفواكه الطازجة( +0.6 بالمائة).

أما بالنسبة لأسعار المواد الغذائية المصنعة فسجلت هي الأخرى تراجعا طفيفا(-0.3بالمائة) في جوان الماضي مقارنة مع شهر ماي 2019.

أما المواد المصنعة فقد عرفت ارتفاعا بنسبة (+0.4 بالمائة) على غرار الخدمات( +0.3 بالمائة) في جوان مقارنة مع ماي 2019 حسبما أوضحه الديوان.

وعلى أساس فئة السلع والخدمات، فإن ارتفاع الأسعار قد مس أساسا أسعار الملابس و الأحذية ب (+1.2 بالمائة)، و السكن و التكاليف (+0.7 بالمئة) أما الباقي فقد تميز بتغيرات معتدلة.

أسعار الاستهلاك: زيادة بحوالي 2 بالمئة خلال السداسي الأول 2019

سجلت أسعار الاستهلاك من جانفي الى جوان 2019 ارتفاعا بحوالي 2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حسب معطيات الديوان الوطني للإحصائيات.

و مس هذا الارتفاع جميع أصناف المنتوجات باستثناء المنتوجات الفلاحية الطازجة التي تراجعت.

و خلال السداسي الأول 2019، سجلت المنتوجات الغذائية ارتفاعا ضئيلا قدر ب0.1بالمئة.

و قد تراجعت أسعار المواد الفلاحية الطازجة تراجعا بلغ – 1.82 بالمئة و يعود ذلك الى انخفاض لحوم الدجاج (-16.56 بالمائة) و البيض (-9.05 بالمائة) والأسماك الطازجة (-7.43 بالمائة) والبطاطا (-6.67 بالمائة) و الفواكه الطازجة (-4.4 بالمئة) و الخضر الطازجة (-0.8) بالمئة.

من جهة أخرى، شهدت منتوجات أخرى ارتفاعا خلال السداسي الأول 2019 مقارنة بنفس الفترة من 2018 أهمها أسعار لحوم البقري (+13.4 بالمئة) و لحوم الغنم ( +2.28) بالمئة.

كما عرفت المواد الغذائية الصناعية ارتفاعا بحوالي 2 بالمئة خلال الستة أشهر الأولى 2019 .

للإشارة، فإن نسبة التضخم في الجزائر قد بلغت 4.3 بالمائة سنة 2018.