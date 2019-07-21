ألقى عناصر الفرقة الجنائية بالأمن الولائي في البليدة، القبض على شخص، استطاع إيهام ضحاياه عبر الفضاء الافتراضي، بتوظيفهم في السويد، مقابل أتعاب مادية يحددها.

المعلومات الأمنية كشف، أن الفاعل كان يعقد لقاءاته الافتراضية مع ضحاياه، بعرض عليهم الهجرة والعمل بدولة السويد، وهو ما حدث مع ضحيتين، استطاعا المتهم بالنصب والاحتيال، أن يسلبهما مبلغ 75 مليون سنتيم، نظير أتعابه، لكن دون أن يحقق حلمهما، حيث اختفى المتهم وأصبح رقمه خارج الخدمة، وتبعا لشكوى ضد تم التحري في أمره والقبض عليه، وإحالته على العدالة.