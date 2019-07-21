حجزت قوات الشرطة ببلدية سيدي امحمد بن علي بولاية غليزان كيلوغرامين و750غرام من المخدرات.

القضية جاءت اثر معلومات مؤكدة وردت إلى المصلحة مفادها وجود أشخاص يقومون بترويج المخدرات في أحد الأحياء بوسط المدينة، على الفور تم اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة و القيام بدوريات أين لفت انتباههم لسيارة مشتبه فيها، و عند توقيفها و تفتيشها تم العثور على الكمية السالفة الذكر من المخدرات و توقيف شخص التحريات التي قامت بها المصلحة مكنت من الكشف عن شريكين آخرين في العملية و توقيفهما.

تم انجاز ملف إجراء قضائي في حق المشتبه فيهم، أين تم تقديمهم أمام الجهات القضائية وأودعوا الحبس عن تهمة تكوين جمعية أشرار قصد ارتكاب جناية حيازة و نقل المخدرات قصد البيع.