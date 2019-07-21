تنطلق، غدا، التسجيلات الجامعية للناجحين الجدد في البكالوريا، حيث سيكون أمام المعنيين يومان كاملان من أجل ملء بطاقة الرغبات وتدوين أربعة اختيارات وإيداعها حصريا عبر الموقع الذي حددته وزارة التعليم العالي، في حين أعطت حاملي علامة "امتياز" الحق في تدوين رغبتين فقط سيتم توجيههم إلى واحدة منها.

فبعد حصول الناجحين على شهادات نجاحهم من المؤسسات التربوية التي نالوا منها البكالوريا وحصولهم على رقمهم السري أصبح من حقهم التسجيل عبر المؤسسات الجامعية غدا أو حتى التسجيل عبر مقاهي الأنترنت وعبر الهواتف النقالة، إلا أن وزارة التعليم العالي توصي في كل مرة الطلبة الناجحين بالتوجه نحو المؤسسات الجامعية بالنظر إلى الفريق البيداغوجيالذي تسخره في كل سنة من أجل مرافقة الناجحين وتقديم نصائح لهم حول التخصصات التي تتناسب ومعدلاتهم لتفاديالوقوع في توجيه خارج الرغبات المدونة، خاصة أن الفريق سيتدعم هذه السنة بطلبة يساعدون زملاءهم الجدد على التوجه إلى التخصصات التي تناسبهم لتفادي الوقوع في أزمة رفض التخصص الموجهين لهم.

وحسب المنشور الوزاري الخاص بالناجحين، فإن التسجيلات الأولية ستمتد من يوم غد 22 جويلية إلى غاية 24 من الشهر نفسه، حيث سيكون بإمكان كل ناجح وعن طريق رقم التسجيل والرمز السري الواردين في كشف النقاط المحصل عليه في البكالوريا الدخول إلى الموقع المخصص للعملية إلى قائمة التخصصات المسموح له بالتسجيل بها وتتناسب مع نتائجه، ومن بين هذه التكوينات المسموح بها يجب عليه أن يسجل في بطاقة رغباته وفقا للترتيب تنازلي أربعة اختيارات ممكنة ثم ترسل بطاقة الرغبات حصريا عبر الأنترنت على أن يتبع العملية طبع بطاقة رغباته.

وحول التسجيل الأولي دائما نبهت وزارة التعليم إلى أنه إجباري لحاملي شهادة البكالورياويفقد بموجبه المعنيون كل إمكانية للتسجيل في ميدان أو شعبة التكوين المرغوب فيها بعد انقضاء الآجال المحددة.

وأدرجت الوزارة في المنشور ذاته حالات خاصة لعملية التسجيل الأولي منها حاملو شهادة البكالوريا بتقدير ممتاز،حيث يكون بإمكانهم ملء بطاقة الرغبات عبر الخط، على أن يسجل فيها اختياران من بين الميادين أو الشعب المسموح بها، مع احترام الشروط المتعلقة بشعبة البكالوريا ويلبى له أحد الاختيارين المعبر عنهما.

ومن بين الحالات الخاصة أيضا حاملو بكالوريا أجنبية في 2019 الذين يجب عليهم قبل القيام بأي تسجيل في مؤسسة جامعية تقديم طلب معادلة في أجل لا يتعدى 15 أوت 2019، وبعد تسليم المعادلة يمكن لحامل شهادة البكالوريا تقديم ترشحه خلال الفترة من 22 أوت إلى 8 سبتمبر 2019.

يأتي بعد مرحلة التسجيل الأولي التأكيد على التسجيلات في الفترة الممتدة من 25 إلى 26 جوليىة، على أن تعالج كل بطاقات الرغبات في الفترة الممتدة من 27 جويلية إلى 3 أوت 2019، حيث تتكفل المعالجة الوطنية المعلوماتية بمجمل بطاقات الرغبات لحاملي شهادة البكالوريا الجدد التي تم ملؤها وإرسالها عبر الخط. وتؤدي هذه المعالجة إلى تلبية إحدى الرغبات الأربع المعبر عنها من قبل كل حامل للشهادة، على أن تكون التسجيلات النهائية من 2 إلى 8 سبتمبر 2019.