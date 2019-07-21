تواصل مجموعة من المستفيدين من مشروع 80 سكنا تساهميا ببلدية منداس في غليزان اعتصامها أمام مقر الدائرة،احتجاجا على تعطل المشروع الذي استهلك أزيد من 11 سنة كاملة،منددين بتهرب المسؤولين المحليين من القضية العالقة منذ عقد من الزمن، ولم يجدوا لها حلا لإعادة وتيرة الأشغال والروح إلى المشروع الذي سوف يخلص المستفيدين وعائلاتهم من جحيم الانتظار إلا بتسليمهم المفاتيح .

وكشفت مصادر "الخبر"أن العائلات المحتجة تلقي اللوم على السلطات المسؤولة التي لم يحز في نفسها زيارتهم والتحاور معهم، والرفع من معنوياتهم المحبطة، والكشف عن تاريخ استلامهم المفاتيح.