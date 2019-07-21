تعرف اتحاد الجزائر، بطل الموسم الكروي"2018-2019" للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, و الوصيف شبيبة القبائل على منافسيهما في الدور التمهيدي الأول لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم بعد عملية القرعة التي جرت اليوم الأحد بالقاهرة.

بالنسبة لاتحاد العاصمة، فسيواجه نادي سونيداب من النيجر على أن يخوض مباراة الذهاب بالنيجر و الإياب بالجزائر.

وفي حال تأهله، سيكون ايناء سوسطارة، في مواجهة المتأهل من لقاء إيقل نوار البوروندي و قور ماهيا الكيني.

بالنسبة لشبيبة القبائل، ستلعب لقاء الذهاب بتيزي-وزو أمام المريخ السوداني، قبل أن يتنقل إلى الخرطوم في مباراة العودة. و في حال مرورها للدور الثاني، ستواجه المتأهل من الملعب المالي و حورويا كوناكري الغيني.

وحددت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم, مرحلة ذهاب الدور الأول ما بين 9 و 11 أوت, و الإياب ما بقين 23 و 25 أوت، فيما تجري مباريات الدور الثاني ما بين 13 و 15 سبتمبر (ذهابا) وما بين 27 و 29 سبتمبر (إيابا).

وقد أعفي من الدور الأول أندية الترجي التونسي و الوداد البيضاوي المغربي و تي بي مازمبي من الكونغو الديمقراطية.

ولم تحسم "الكاف" قرارها بعد، بخصوص بطل النسخة الأخيرة بين الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي وهو ينتظر قرار محكمة التحكيم الدولي (تاس) لحسم هوية الفريق المتوج باللقب أو تنفيذ قراره السابق بإعادة المباراة النهائية على أرضية ملعب محايد .

و بإعفاء 3 أندية تبقى 58 فريقًا في هذه المسابقة وستخوض مباريات ذهاب وإياب ليتأهل منها 29 فريقًا إضافة إلى الثلاثي المعفى من الدور الأول ليصبح عدد الفرق 32 فريقًا.