شن عمال إدارة مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز لتيزي وزو (إحدى فروع شركة سونلغاز) اليوم الأحد إضرابا عن العمل و تجمعا داخل مقر المديرية للتنديد بعملية الاقتطاع من الأجور التي تقوم بها الإدارة.

و في تصريح لهي أكد ممثل عن العمال أن عملية الاقتطاعات من الأجور تمس "كل أيام الإضراب التي قام بها العمال منذ بداية الحراك الشعبي حيث اعتبرت الادارة أيام الإضراب بمثابة غياب غير نظامي و هو ما يتنافى مع بنود الحق في الإضراب".

وأوضح مدير مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز لتيزي وزو، محمد جوادي، أن "القانون ينص على أن غياب يوم عن العمل دون تبرير غير قابل للدفع" مضيفا أن "الإدارة استقبلت ممثلي العمال ووعدتهم بدراسة ملف اقتطاع الرواتب حالة بحالة".