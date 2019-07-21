استمع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا (الجزائر العاصمة) إلى والي ولاية سعيدة حاليا، لوح سيف الإسلام، في قضية محي الدين طحكوت وأصدر أمرا بوضعه "في إفراج"، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان للنائب العام لذات المحكمة.

وجاء في البيان أنه "في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم يوم 18-07-2019 الاستماع من طرف السيد المستشار المحقق إلى السيد لوح سيف الإسلام، والي ولاية سعيدة حاليا، في قضية محي الدين طحكوت، المتابع بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية".

وقد أصدر المستشار المحقق --يضيف نفس المصدر -- "أمرا بوضع المتهم في إفراج واستأنفت النيابة العامة هذا الأمر".

وفي إطار نفس القضية، استمع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا كذلك إلى والي ولاية سعيدة سابقا، بوكرابيلة جلول، وأصدر أمرا بوضعه "في إفراج".

ويتابع المتهم بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية، حسب بيان للمحكمة العليا.