تمكنت فرق الإطفاء التابعة لمصالح الحماية المدنية ومحافظة الغابات ببلدية عمر محطة، صباح اليوم الأحد، بعد 6 ساعات من التدخل، من إخماد الحريق الغابي المهول الذي شب بغابة جبل منطقة "الصوادق" ببلدية عمر، غرب ولاية البويرة.

وقد خلّف الحريق الذي عقّدت من عمليات التدخل به عدّة عوامل حسب الحماية المدنية، أهمها هبوب رياح جافة وارتفاع درجات الحرارة وصعوبة التضاريس، خلف الحريق إتلاف 10 هكتارا من الغابة المتنوعة، وما لا يقل عن 15 هكتارا أحراش، مع أضرحة قبور متواجدة بالمنطقة وفق حصيلة محلية غير رسمية تحصلت عليها الخبر.

واندلع الحريق الغابي المهول بغابة جبل الصوادق التابعة إداريا لبلدية عمر بغرب البويرة، اليوم الأحد، حيث تدخلت لإخماده مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية لبلدية عمر مدعومة بالوحدة الرئيسية لعاصمة الولاية. ونتيجة للظروف المناخية سالفة الذكر مع الصعوبة التضاريسية للمنطقة الجبلية، اقتضى تعزيز التدخل للتصدي لألسنة اللهب، الاستنجاد بالرتب المتنقل لمكافحة الغابات لولاية البويرة.

وتداول مواطنون ساهموا في إخماد الحريق بالمنطقة صورا على المساحة الزرقاء صورا لحجم الأضرار التي نجمت عن الحريق منها صور لحيوانات لقت حتفها بعين المكان.