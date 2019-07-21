تمكنت فرق الإطفاء التابعة لمصالح الحماية المدنية ومحافظة الغابات ببلدية عمر محطة، صباح اليوم الأحد، بعد 6 ساعات من التدخل، من إخماد الحريق الغابي المهول الذي شب بغابة جبل منطقة "الصوادق" ببلدية عمر، غرب ولاية البويرة.

وقد خلّف الحريق الذي عقّدت من عمليات التدخل به عدّة عوامل حسب الحماية المدنية، أهمها هبوب رياح جافة وارتفاع درجات الحرارة وصعوبة التضاريس، إتلاف 10 هكتارات من الغابة المتنوعة، وما لا يقل عن 15 هكتارا أحراش، مع قبور متواجدة بالمنطقة وفق حصيلة محلية غير رسمية تحصلت عليها الخبر.

وتدخلت لإخماد الحريق مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية لبلدية عمر مدعومة بالوحدة الرئيسية لعاصمة الولاية. ونتيجة للظروف المناخية سالفة الذكر مع الصعوبة التضاريسية للمنطقة الجبلية، اقتضى تعزيز التدخل للتصدي لألسنة اللهب، الاستنجاد بالرتل المتنقل لمكافحة الغابات لولاية البويرة.

وتداول مواطنون ساهموا في إخماد الحريق بالمنطقة صورا على الفضاء الأزرق صورا لحجم الأضرار التي نجمت عن الحريق منها صور لحيوانات نفقت بعين المكان.