مثل اليوم مدير الخدمات الجامعية بورقلة وعدد من مدراء الإقامات الجامعية أمام قاضي التحقيق بمحكمة ورقلة، على خلفية شبهات في إبرام صفقات مخالفة للتشريع .

وقال مصدر مطلع أن المسؤولين المذكورين استمر التحقيق معهم لساعات وسماع أقوالهم بخصوص مشاريع تم انجازها بعدد من الإقامات الجامعية منها عمليات تخص ترميمات وتهيئة عرفتها ذات الإقامات، فضلا عن شبهات أخرى في انجاز مشاريع كانت في السابق محل شكاوى رفعت للجهات المعنية .

ولم يذكر المصدر الذي أورد الخبر، ما إن كان قاضي التحقيق قد اصدر أوامر في حق المعنيين ، غير أنه أكد أن التحقيق امتد لساعات طويلة .

وكانت مصالح الأمن المختصة في ورقلة ، قد باشرت في المدة الأخيرة تحقيقات معمقة بمديرية الخدمات الجامعية استمعت بموجبها للمدير الولائي حول بخصوص مشاريع استفادت منها بعض الإقامات الجامعية .

ولم يستبعد متابعون أن تفضي تحقيقات المصالح القضائية ، عن قرارات في حق بعض المسؤولين بالقطاع ذاته .