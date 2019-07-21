تواصلت تعبئة أفراد الجالية الجزائرية اليوم الأحد بباريس لتجديد التأكيد على التغيير "الجذري" للنظام السياسي في الجزائر وتحول "عميق" للمؤسسات لإقرار دولة القانون.

وقد تزامن هذا التجمع الـ22 بساحة الجمهورية الذي دعا اليه تجمع "لنحرر الجزائر" مع احتفال الجزائريين بالنجمة القارية الثانية التي انتزعها الفريق الوطني لكرة القدم بعد الفوز بنهائي كأس أمم إفريقيا للأمم ضد السنغال بنتيجة (1-0).

وكالعادة، توافدت العديد من العائلات الجزائرية والشباب والأطفال إلى ساحة الجمهورية لتقديم دعمهم للحراك الشعبي للتغيير في الجزائر الذي بدأ في 22 فبراير والتعبير على إرادتهم في عدم التخلي عن الحراك إلى غاية إقامة جمهورية جديدة من خلال انتقال ديمقراطي ينجر عنه دستور جديد.

وخلال تجمعهم أشاد المتظاهرون بقديريهم "الكبير" للفريق الوطني لكرة القدم.

وقد كان التجمع الذي توافد إليه عشرات الأشخاص (حوالي 200 شخص) في شكل عدة مجموعات للحوار والتعبير الحر حيث طالب المتدخلون بتغيير طبيعة النظام واستقلالية العدالة وتحول المؤسسات وترقية الكفاءات الوطنية.

وقد رفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها: "العدالة بحاجة إلى الحرية والحقيقة" و"من أجل الفصل بين السياسي والعسكري" و "لا لدولة بوليسية ولا أولغارشية مالية: جمهورية ديمقراطية اجتماعية" وحرروا مساجين الرأي".

واغتنم بعض الشباب الفرصة لمواصلة الاحتفال بفوز الجزائر بالكان.