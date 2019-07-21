طالب العديد من النشطاء وممثلي المجتمع المدني على مستوى ولاية جيجل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بتخصيص مبلغ مالي كإعانات لفائدة عائلات ضحايا حادث المرور الذي وقع ببلدية سيدي عبد العزيز أثناء الاحتفالات بتأهل المنتخب الوطني لنهائي “الكان”، وذلك تضامنا وتعاطفا معهم في محنتهم هذه. واقترح رئيس المكتب الولائي لمجلس أخلاقيات الطب، بصفته أحد أصحاب هذه المبادرة، أن تقتطع تلك الإعانات من المبلغ المالي الذي يمنح للاتحادية من طرف “الكاف” نظير تأهل المنتخب إلى الدور نصف النهائي أو في حال تتويجه بالكأس، في حين أطلق نشطاء آخرون مبادرة ثانية على “فايسبوك”، تتمثل في تنظيم تيليطون لفائدة عائلات الضحايا التي تعيش ظروفا مزرية. يذكر أن حادث المرور الذي وقع ببلدية سيدي عبد العزيز ليلة الأحد إلى الإثنين في غمرة الاحتفال بتأهل “الخضر” إلى الدور النهائي خلف مقتل خمسة شبان وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.