حرص النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، على تهنئة منتخب “محاربي الصحراء” بعد تتويجه بكأس الأمم الإفريقية بمصر (2019).

ونشر زيدان صورة على حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام” للاعبي المنتخب الجزائري بالكأس وعلق قائلا: “أخي الكبير فريد سيكون فخورا جدا بهذا التتويج، مبروك للمنتخب الجزائري على فوزه بالكأس”. يشار إلى أن فريد زيدان، شقيق مدرب الريال، توفي منذ أيام قليلة وهذا ما جعل مدرب الملكي يضع اسمه في الرسالة ويهدي اللقب لروحه.