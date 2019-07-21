مع انتهاء كأس أمم إفريقيا بمصر، بدأ الحديث عن المكافآت المالية التي سينالها المنتخب الجزائري المتوج بكأس أمم إفريقيا ووصيف الدورة منتخب السنغال. وأصبحت كأس أمم إفريقيا الأعلى من حيث الجوائز المالية في تاريخ أمم إفريقيا، حيث سيبلغ مجموع الجوائز قرابة 25 مليون دولار. وأعلن أحمد أحمد، رئيس الكاف، عن زيادة جوائز المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا عما كان مقررا في النسخ الماضية. ويحصل البطل على 4.5 مليون دولار، فيما سيكون من نصيب الوصيف مبلغ 2.5 مليون دولار، أما طرفا مباراة المركزين الثالث والرابع فسيكون لكل منهما 2 مليون.