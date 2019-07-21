تم مساء اليوم الأحد ترسيم تجديد متوسط الميدان أكرم جحنيط في صفوف فريقه القديم الجديد وفاق سطيف (الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم) و ذلك لمدة موسمين حسب ما لوحظ .

و بنجاح المكتب المسير لنادي وفاق سطيف بقيادة الرئيس المؤقت العيد خابر في ضمان بقاء أحد أهم ركائز الفريق يكون النسر الأسود قد دعم تشكيلته ب6 لاعبين جدد خلال مرحلة التحويلات الصيفية الجارية و يتعلق الأمر بكل من المدافع المحوري حسين لعريبي القادم من نصر حسين داي و المدافع الأيمن عبد الحق دباري و المهاجم المالي مليك توري القادمين من مولودية بجاية و متوسط الميدان تبي أسامة و المهاجم محمد الأمين سويبع و الحارس سعيد دعاس القادمون من مولودية الجزائر .



و جرت مراسم إمضاء عقد تجديد متوسط الميدان أكرم جحنيط في صفوف وفاق سطيف بمقر النادي بحي بومرشي بمدينة سطيف بحضور أعضاء من المكتب المسير المؤقت للنادي .

و عقب ارتباطه مرة أخرى بصفوف فريقه الذي تعلم فيه أبجديات كرة القدم, أعرب أكرم جحنيط عن سعادته ببقائه في فريق القلب û كما قال û و أنه لا يمكن له أن يترك فريقه في ظل هذه الظروف العسيرة مهما كانت العروض التي كانت لا تنقصه, مشيرا إلى أن وفاق سطيف هذه السنة يملك تشكيلة شابة بإمكانها رفع التحدي و مواصلة مسيرة حصد الألقاب إذا تكاثفت جهود الجميع من أنصار و إدارة و لاعبين .



من جهته كشف الناطق الرسمي و المكلف بالإعلام لدى نادي وفاق سطيف الحكم الدولي السابق سليم أوساسي أن الوفاق سيدخل في تربص تحضيري بالمدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية بالباز (سطيف) بدءا من يوم غد الاثنين بقيادة المدرب القديم الجديد خير الدين مضوي الذي اتفقت معه الإدارة بصفة رسمية على تولي العارضة الفنية و ذلك بتعداد مكتمل (22 لاعبا) في انتظار تدعيم التشكيلة بعناصر أخرى إذا أراد المدرب خير الدين مضوي ذلك على حد تعبيره.