تحول سخط الجماهير الجزائرية من طول الانتظار بمطار القاهرة الدولي إلى احتكاكات تطورت إلى اشتباكات مع أمن المطار، واضطرت السلطات المصرية إلى تعزيزهم بقوات إضافية لمواجهة الأعداد الغفيرة للجماهير التي بلغت -حسب التقارير- أربعة آلاف مشجع.

وذكرت تقارير محلية أن تكدس المشجعين الجزائريين في مطار القاهرة أدى إلى تأخر إقلاع رحلاتهم واضطرار بعضهم لافتراش الأرض.

ووفقا لتقارير صحفية مصرية فإن تكدس الجماهير كان سببه عدم عودة الطائرات الجزائرية لتقلهم، مما اضطرهم للحجز على رحلات عادية لم تكن كافية لنقلهم جميعا.

يذكر أن الجماهير الجزائرية توافدت إلى القاهرة بكثافة لتشجيع منتخبهم الوطني في المباراة النهائية لأمم أفريقيا، عن طريق جسر جوي وصل إلى 28 طائرة مدنية وعسكرية.