أطلقت اتصالات الجزائر، عرض جديد من خدمة الجيل الرابع يخص الهاتف والأنترنت، حسبما أفاد به اليوم الإثنين بيان لهذه المؤسسة.

ويتضمن العرض الجديد (Idoom 4G LTE DATA + VOLTE LTE) الذي يسمح للزبائن الخواص الجدد في خدمة الجيل الرابع بالاستفادة من 30 جيغا حجم أنترنت ومكالمات مجانية غير محدودة نحو الهاتف الثابت وخدمة (Volte) بالإضافة إلى جهاز مودم مهدى.

وأوضح ذات البيان، أن كل خدمات هذا العرض صالحة لمدة 30 يوما بسعر 4500 دج فقط، كما يستفيد الزبون بعد استهلاك الحجم الأولي من اتصال بالأنترنت بتدفق مخفض يصل إلى 512 كيلوبايت.

وللاستفادة من هذا العرض دعت اتصالات الجزائر إلى التقرب من وكالتها التجارية والاشتراك في خدمة إيدوم الجيل الرابع(Idoom 4).

ومن خلال إطلاق هذا العرض، تؤكد اتصالات الجزائر"التزامها بخدمة زبائنها والاستجابة لتطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم" فيما يتعلق بأحجام الأنترنت وسرعة التدفق.

ولمزيد من المعلومات تدعو اتصالات الجزائر إلى زيارة موقعها الإلكتروني www.algerietelecom.dz أو التواصل مع مستشاري الويب عبر الصفحة الرسمية لاتصالات الجزائر على الفايسبوك: www.facebook.com/algerietelecomgroupe