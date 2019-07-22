أكد نادي الريان القطري من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي "تويتر" وصول المهاجم الجزائري ياسين براهيمي تمهيدا للقيام بالفحص الطبي ومن ثم التوقيع الرسمي قادما من بورتو البرتغالي في صفقة انتقال حر.

وجاء في تغريدة النادي القطري: " أجرى الدولي ياسين براهيمي لاعب بورتو الفحص الطبي بمستشفى اسبيتار، وسيلتحق

براهيمي المتوج مؤخرا على لقب كأس الأمم الإفريقية رفقة الجزائر بكتيبة الرهيب عقب التوقيع".