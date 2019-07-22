براهيمي رسميا في الريان القطري
رياضة
22 يوليو 2019 () - ف.ن
أكد نادي الريان القطري من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي "تويتر" وصول المهاجم الجزائري ياسين براهيمي تمهيدا للقيام بالفحص الطبي ومن ثم التوقيع الرسمي قادما من بورتو البرتغالي في صفقة انتقال حر.
وجاء في تغريدة النادي القطري: " أجرى الدولي ياسين براهيمي لاعب بورتو الفحص الطبي بمستشفى اسبيتار، وسيلتحق
براهيمي المتوج مؤخرا على لقب كأس الأمم الإفريقية رفقة الجزائر بكتيبة الرهيب عقب التوقيع".
ياسين إبراهيمي يجري الفحص الطبي— AlRayyanSC (@AlrayyanSC) 22 juillet 2019
اجرى الدولي الحزائري ياسين إبراهيمي لاعب بورتو الفحص الطبي بمستشفى اسبيتار، وذلك تمهيدا للتوقيع للرهيب.
إبراهيمي الحاصل مؤخرا على لقب كاس الأمم الأفريقية رفقة الجزائر سيلتحق بكتيبة الرهيب عقب التوقيع.
Yacine Brahimi conducted a medical examination pic.twitter.com/osgg3QbdeY