أشارت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الإثنين، إلى أن قرابة ثلاثين شخصا كانوا يرتدون لباسا أسودا ومقنعين اعتدوا بمدينة ليون على جزائريين كانوا على متن سيارة واصفين إياهم بألفاظ عنصرية.

وحسب صحيفة لوباريزيان، فإن هذا الاعتداء وقع ليلة الجمعة إلى السبت خلال احتفال المناصرين الجزائريين بتتويج منتخبهم الوطني لكرة القدم بكأس أمم إفريقيا.

واستنادا إلى ذات المصدر، قام الضحايا بإيداع شكوى مؤكدين للمحققين أن المعتدين شتموهم بألفاظ عنصرية وكسروا زجاج السيارة مسببين بذلك جروحا خفيفة لرب الأسرة الذي قدمت له شهادة عجزا كاملا عن العمل لمدة ستة أيام.

وتمت الإشارة، إلى فتح تحقيق من طرف النيابة.