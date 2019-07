كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن أفضل خمسة أهداف وخمسة تصديات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي توج منتخب الجزائر بلقبها .

وضمت قائمة الأهداف الـ5 الأفضل هدفين للجزائر سجلهما يوسف بلايلي ورياض محرز وهدفا كوت ديفوار سجله جوناتان كودجيا على الجزائر وهدف لمدغشقر سجله إبراهيم أمادا في مرمى الكونغو الديمقراطية وهدف للسنغال سجله إدريس غاي في مرمى بنين .

We've got your @1xbet_Eng top 5⃣goals from #TotalAFCON2019 ⚽️



How do you rate them? pic.twitter.com/8ZeYStPId8