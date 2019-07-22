"كاف" يختار أفضل 5 أهداف في الـ"كان"
رياضة
22 يوليو 2019 () - ف.ن/ وكالات
كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن أفضل خمسة أهداف وخمسة تصديات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي توج منتخب الجزائر بلقبها .
وضمت قائمة الأهداف الـ5 الأفضل هدفين للجزائر سجلهما يوسف بلايلي ورياض محرز وهدفا كوت ديفوار سجله جوناتان كودجيا على الجزائر وهدف لمدغشقر سجله إبراهيم أمادا في مرمى الكونغو الديمقراطية وهدف للسنغال سجله إدريس غاي في مرمى بنين .
We've got your @1xbet_Eng top 5⃣goals from #TotalAFCON2019 ⚽️— CAF (@CAF_Online) 21 juillet 2019
How do you rate them? pic.twitter.com/8ZeYStPId8
أما قائمة أفضل 5 تصديات، فضمت تصدي محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر أمام زيمبابوي وتصدي رايس مبولحي حارس الجزائر أمام كوت ديفوار.