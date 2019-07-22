تمكنت، فرقة البحث و التدخل " بي أر أي" التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بمديرية أمن ولاية سعيدة من توقيف مركبة تجارية محملة بـ 2220 وحدة مشروبات كحولية متعددة الأنواع.

وتعود وقائع ضبط الكمية إلى دورية روتينية للفرقة المتدخلة أسفرت عن توقيف سائق سيارة من " نوع تويوتا هيلوكس" كانت محملة بمشروبات كحولية موجهة للترويج حسب مصالح الأمن حيث لاذ شخصان بالفرار كانا على متن السيارة يستمر البحث عنهما .

من جهة أخرى حجزت المصالح الأمنية السيارة التجارية و بعد الإنتهاء من الإجراءات القضائية اللازمة قدم الملف و المتهم إلى النيابة العامة .