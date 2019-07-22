"الخضر" سيرتقون إلى المرتبة 40 عالميا

رياضة
22 يوليو 2019 () - إ.ب/وأج
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من المتوقع أن تقفز الجزائر بحوالي 30 مركزا في الترتيب لتبلغ الصف الـ 40 بمناسبة الترتيب المقبل للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، المنتظر يوم الخميس المقبل، حسب آخر الحسابات التي قامت بها "الفيفا"، عقب تتويج "الخُضر" بكأس أمم إفريقيا-2019.

وكان الفريق الوطني يحتل الصف الـ 68 عالميا (الـ 12 إفريقيا)، قبل انطلاق دورة مصر. وسيكون أكبر المستفيدين خلال الترتيب القادم لترتيب "الفيفا" الخاص بمنطقة إفريقيا يوم 25 جويلية.

وينبغي على زملاء القائد رياض محرز، كسب 28 مقعدا للصعود إلى الصف الـ 40 في  الترتيب العالمي والرابع قاريا قبل المغرب (الصف الخامس).

وتوج فريق "الأفناك" بكأس الأمم القارية للمرة الثانية في سجلاته يوم الجمعة الفارط بالقاهرة على حساب السنغال (1-0).

وحسب نفس الإحصائيات لـ "الفيفا"، سيبقى المنتخب السنغالي يسيطر على القارة السمراء قبل تونس (2) ونيجيريا (3)، في المنصة الشرفية الإفريقية.

وستأتي الجزائر رابعة، المغرب (5)، مصر (6)، غانا (7)، الكاميرون (8)، ج. الكونغو الديمقراطية (9)، و كوت ديفوار (10).

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كان 2019

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