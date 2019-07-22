قام حرس السواحل، أمس الأحد، بحجز كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ 201.4 كيلوغرام، وذلك إثر عمليات متفرقة بعرض البحر قبالة سواحل وهران وتلمسان وعين تموشنت. لترتفع بذلك حصيلة كميات المخدرات المحجوزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي إلى ضبط أربعة 04 قناطير و63.2 كيلوغرام.

في سياق متصل، أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من وهران وبشار، أربعة تجار مخدرات بحوزتهم 662 غرام من الكيف المعالج و100 قرص مهلوس.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين أميناس، أربعة عشر منقبا عن الذهب وحجزت مولدين كهربائيين ومطرقتي ضغط، فيما تم توقيف مهاجرين غيرشرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتبسة.