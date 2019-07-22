استمع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا (الجزائر العاصمة)، اليوم الإثنين، إلى وزير النقل السابق، عمار غول، في القضية المتعلقة برجل الأعمال محي الدين طحكوت، حسب ما أفاد به بيان للنائب العام لدى ذات المحكمة.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم اليوم 22 جويلية 2019 الاستماع من طرف السيد المستشار المحقق إلى عمارغول في قضية محي الدين طحكوت المتابع بجنحتي: منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات".

وأضاف بيان النائب العام أن المستشار المحقق "أصدر أمرا بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت".

يذكر أن عمار غول مثل يوم الخميس الماضي أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا للاستماع إلى أقواله في القضية المتعلقة برجل الأعمال علي حداد، وقد صدر أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت.

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت إجراءات المتابعة القضائية ضد عمار غول في أعقاب تنازله عن حصانته البرلمانية طوعا طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، وذلك وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ضده بصفته وزيرا سابقا في القضيتين المتعلقتين بالمدعوين علي حداد ومحي الدين طحكوت بسبب "أفعال يعاقب عليها القانون".