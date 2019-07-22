هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية تعمل على خط الوادي-باريس (فرنسا) اضطراريا اليوم الإثنين بمطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة و ذلك بقرار من قائد الطائرة، حسب ما علم من ذات الشركة الوطنية.

و أوضحت خلية الاتصال لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بأن هذه الطائرة التي كان على متنها 130 مسافرا من بينهم الطاقم قد هبطت في حدود الساعة الـ11 و 30 دقيقة بمدرج مطار محمد بوضياف و ذلك "بقرار من قائدها بداعي إجراء فحص على الطائرة"، مؤكدة أن القانون الساري المفعول يسمح لقائد الطائرة بإجراء هذا النوع من الفحص.

و قد تم استبدال الطائرة بأخرى لتنطلق الرحلة الوادي-باريس بمجموع المسافرين من مطار قسنطينة في حدود الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، وفقا لنفس المصدر.