هبوط اضطراري لطائرة "الجوية الجزائرية" بقسنطينة

أخبار الوطن
22 يوليو 2019 () - واج/س.أ
0 قراءة
+ -

هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية  تعمل على خط الوادي-باريس (فرنسا) اضطراريا اليوم الإثنين بمطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة و ذلك بقرار من قائد الطائرة، حسب ما علم من ذات الشركة  الوطنية.

و أوضحت خلية الاتصال لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بأن هذه الطائرة  التي كان على متنها 130 مسافرا من بينهم الطاقم قد  هبطت في حدود الساعة الـ11  و 30 دقيقة بمدرج مطار محمد بوضياف و ذلك "بقرار من قائدها بداعي إجراء فحص على الطائرة"، مؤكدة أن القانون الساري المفعول يسمح لقائد الطائرة بإجراء هذا  النوع من الفحص.

و قد تم استبدال الطائرة بأخرى لتنطلق الرحلة الوادي-باريس بمجموع المسافرين من مطار قسنطينة في حدود الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، وفقا لنفس المصدر. 

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول