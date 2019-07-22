توفي شقيقان في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد إثر اختناقهما بغازات سامة داخل بئر بمنزل بحي أولاد حشيش بالمدخل الغربي لمدينة سطيف، حسب ما علم اليوم الإثنين من المكلف بالإعلام بالمديرية المحلية للحماية المدنية، النقيب أحمد لعمامرة.

وأوضح ذات المصدر أن فرقة النجدة لوحدة الحماية لمدينة لبلدية عين أرنات، تدخلت مدعمة بفرقة للغطس وأخرى للإنقاذ في الأماكن الوعرة لأجل عملية إنقاذ مختنقين وهما شقيقين يبلغان من العمر 29 و 33 سنة بجوف بئر على عمق 10 أمتار بمنزل فردي يقع بحي أولاد حشيش تسمما بغاز أحادي أكسيد الكربون وذلك بعد أشغال تنظيف البئر التي كان يقوم بها أفراد العائلة باستعمال مضخة ماء ذات محرك حراري يعمل بالمازوت.

وقد تم انتشال الجثتين بالإضافة إلى إسعاف شاب آخر (22 سنة) وعون للحماية المدنية تعرضا لضيق في التنفس أثناء عملية التدخل ليتم نقل كل الضحايا إلى المستشفى الجامعي سعادنة محمد عبد النور، وفقا لنفس المصدر .