ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة اليوم الاثنين على خلفية مخاوف من أن يؤدي احتجاز إيران لناقلة بريطانية الأسبوع الماضي إلى اضطراب في الإمدادات في منطقة الخليج.

وبحلول الساعة 08:40 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.41 دولار أو 26. 2 بالمائة إلى 88. 63 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.13 دولار أو 2.3 بالمائة إلى 56.76 دولار للبرميل.

وتراجع الخام الأمريكي أكثر من سبعة بالمائة وانخفض برنت أكثر من ستة بالمائة الأسبوع الماضي.

وكان الحرس الثوري الإيراني قال يوم الجمعة إنه احتجز ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في الخليج ردا على احتجاز بريطانيا لناقلة إيرانية في وقت سابق هذا الشهر.

وتزيد الخطوة الخوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات بمضيق هرمز في مدخل الخليج والذي يتدفق عبره حوالي خمس إمدادات العالم من النفط.

ومما حد من المكاسب أنباء عن أن حقل الشرارة النفطي الليبي وهو أكبر حقل نفطي بالبلاد استأنف الإنتاج بنصف طاقته يوم الإثنين بعد توقفه منذ يوم الجمعة مما تسبب في خسارة إنتاج بنحو 290 ألف برميل يوميا.