هلك شاب يبلغ من العمر 27 عامًا مساء أمس الأحد ببجاية أثناء محاولته إنقاذ فتاتين من الغرق، حسبما علم اليوم الإثنين من عائلة المتوفي.

وكان الضحية معمري لمين، المنحدر من قرية عفرة بدائرة أميزور (25 كم جنوب غرب بجاية) قد رمى بنفسه من مرتفع شاطئ يدعى "بيكا 7" ببوخليفة، غير بعيد عن الجهة الشرقية لمطار بجاية حيث كانت الظروف سيئة جدا ولم يتمكن غطاسو الحماية المدنية من انتشال جثته سوى صباح اليوم الإثنين أين وجدوها عالقة في سد يقع في محيط اختفائه.

ومباشرة بعد إبلاغها شرعت ذات المصالح في البحث عن الضحية بالرغم من حالة البحر الجد مضطربة ولكن دون جدوى لتوقف عمليات البحث وتستأنف فجر اليوم، وفق ما أكده القائد فاتح صوفي، المكلف بالاتصال بالحماية المدنية الذي أشار إلى هذا الشاطئ غير مسموح به السباحة.

وتركت هذه المبادرة الشجاعة و المميتة للضحية بصمة حسنة لدى الآلاف من المواطنين الذين رافقوه بعد ظهر الإثنين إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه قرية عفرة.