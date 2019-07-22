أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم الإثنين في بيان لها عن استكمال مخطط نقل المناصرين الجزائريين من القاهرة نحو مختلف المدن الجزائرية.

وأوضح ذات المصدر أنه "في أقل من 72 ساعة تمكنت الخطوط الجوية الجزائرية من نقل 4706 مناصرين حيث لم تحترم الغالبية العظمى منهم تواريخ العودة الأولية المحددة عند انطلاقهم من الجزائر".

كما أشارت الشركة إلى أنها "قامت بنقل مناصرين جزائريين كانوا عالقين بالقاهرة والذين انتقلوا مع شركات طيران دولية أخرى".

وتابع المصدر أن أسطولا يتكون من 25 طائرة قد سخرته الخطوط الجوية الجزائرية التي "وضعت برنامجا كاملا وإمكانيات لوجيستية فعالة خلال فترة تشهد ذروة".

وأكد البيان في الأخير أنه تم إنشاء خلية متابعة بالجزائر وفريقا من الخطوط الجوية الجزائرية بمصر "ظلوا مجندين على طول تلك العملية التي دامت 72 ساعة".