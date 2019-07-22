أوقفت الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي، حفلتها التي أقامتها على ركح قرطاج لتوجه تحية للجزائر فور إعلان حكم مباراة نهائي كأس إفريقيا فوز الجزائر.

ووجهت الفنانة لطيفة كلمة أمام جمهورها بالقول: "الجزائر بلادي أيضا الجزائر كسبت وكأن تونس ربحت، وأضافت "الجزائر ساعدت بلدي الغالية تونس ووقفت مع أهلي وناسي كثيرا ".

وطلبت الفنانة التونسية من الجمهور الوقوف لتحية الجزائر، إذ أدت الفرقة الموسيقية المرافقة لها النشيد الوطني الجزائري، وتحت كلمات "قسما بالنازلات الماحقات" وتحت تصفيقات حارة من الجمهور في لفتة استثنائية.

وللإشارة فإن الجمهور التونسي أيضا تفاعل مع مباراة النهائي بين الجزائر والسنغال و تتويج محاربي الصحراء باللقب الإفريقي الثاني في تاريخهم الجمعة الماضية.