تعرض المدافع الجزائري الواعد ياسين لعروسي، إلى تدخل عنيف خلال المواجهة الودية التي جمعت ناديه ليفربول مع إشبيلية (1-2)، في وقت مبكر اليوم الإثنين، في مواجهة بمدينة بوسطن الأمريكية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وتقدم أشبيلية بهدف سجله مانويل نوليتو في الدقيقة 37، ثم أدرك ليفربول -حامل لقب دوري أبطال أوروبا- التعادل عن طريق ديفوك أوريغي في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريق الإسباني محاولاته حتى حسم المباراة بهدف في الوقت القاتل سجله أليخاندرو بوزو.

وشهدت المباراة لقطة غير رياضية في الدقيقة 76 بدأت بمخالفة ارتكبها مدافع من ليفربول على مهاجم إشبيلية منير الحدادي لم يحتسبها الحكم وتسلم لعروسي الكرة وحاول التقدم في وسط الميدان قبل أن يباغته لاعب إشبيلية جوريس غانون بتدخل عنيف من الخلف.

ولم يستطع لعروسي إكمال المواجهة وغادر الميدان محمولا لتلقي العلاج المناسب، وغادر لاعب إشبيلية الميدان أيضا بعد تلقيه البطاقة الحمراء.

وقال المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب إن لعروسي كان محظوظا، ويبدو أنه لم يتعرض لإصابة معقدة، ولكنه أكد ضرورة الانتظار حتى إجراء فحوص دقيقة للتأكد من حالة اللاعب.

وأشاد كلوب في وقت سابق بأداء لعروسي (18 عاما) الذي يخوض الموسم التحضيري مع الفريق الأول لليفربول بعد مشاركته خلال الموسم الماضي مع الفريق الرديف.

وينحدر لعروسي من ولاية الوادي (جنوبي الجزائر)، وانضم إلى ليفربول عام 2017 قادما من نادي لوهافر الفرنسي، وكان يلعب جناحا أيسر قبل أن يغير موقعه إلى الجهة اليسرى من الدفاع.