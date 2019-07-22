أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية اليوم الإثنين تصديها لهجوم عنيف شنه جيش اللواء المتقاعد خليفة حفتر على محاور عدة جنوبي العاصمة طرابلس، وأسر 11 عنصرا من قواته.

وقال مصطفى المجعي المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التي أطلقتها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا إن قوات الوفاق "صدت اليوم هجوما عنيفا لقوات حفتر على محاور عدة جنوبي طرابلس". وأضاف أن قوات الوفاق "لا تزال تحتفظ بتمركزاتها، ونجحت في تكبيد قوات حفتر خسائر كبيرة في الآليات".

وأوضح المجعي أن قوات حفتر شنت الهجوم في محاور عدة جنوبي العاصمة، بينها الخلة وعين زارة والسبيعة، لافتا إلى أن الطيران الحربي التابع لهم شن ضربات عدة في تلك المحاور، دون تحديد عددها. كما تمكنت قوات الوفاق من أسر 11 مقاتلا من قوات حفتر في محور السبيعة، واغتنام بعض الآليات، حسب المصدر نفسه.