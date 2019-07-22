أعلن رئيس أستديوهات "مارفل" كيفن فيج أن فيلم "أفنجرز.. نهاية اللعبة" (Avengers.. Endgame) استطاع أخيرًا إقصاء أفتار عن عرشه، وحقق 2.789 مليار دولار حول العالم، ليصبح أعلى الأفلام إيرادًا في التاريخ، وهو ما اعتبره كثيرون مستحيلًا لوقت طويل.

منذ تسع سنوات استطاع فيلم أفتار للمخرج جيمس كاميرون وضع نفسه على القمة، وكان الأهم الحفاظ عليها لما يقارب العقد من الزمن، ولكن الآن فقد هذا العرش لفيلم مارفل الأهم "أفنجرز.. نهاية اللعبة"، وأصبح بينهما خمسمئة ألف دولار حتى الآن، وسيزيد هذا الرقم بالتأكيد.

ولم يكن الفيلم ليحقق هذا الإنجاز إلا بقرار ديزني إعادة عرضه مرة أخرى في 28 يونيو الماضي، مع مشهد محذوف من النسخة الأولى. فقبل هذا العرض كان الفيلم أقل من أفتار بـ37 مليون دولار، ولم يصدق القائمون على ديزني أن إعادة العرض قد تفعل هذا السحر، وتنهي أسطورة أفتار الذي لا يقهر، ليصبح "نهاية اللعبة" الأعلى إيرادًا الآن.

ومن المتوقع نهاية هذا الأسبوع -الذي يعد الأسبوع 13 من عرضه- أن يحصد الفيلم 1.28 مليون دولار على الأقل.