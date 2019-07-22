

اجرى لاعب الوسط الجزائري إسماعيل بن ناصر، اليوم الإثنين بمدينة ميلانو الفحوصات الطبية؛ تمهيدًا لانضمامه إلى ميلان قادمًا من إمبولي الايطالي.



وبحسب صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت"، فإن بن ناصر الذى وصل ميلانو في وقت سابق اليوم أجرى الفحص الطبي بمركز صحي بمدينة ميلانو قبل التوقيع يوم غد الثلاثاء على عقد يمتد لمدة خمس سنوات.



وتشير تقارير إلى أن إسماعيل بن ناصر البالغ من العمر 21 عامًا، سيوقع عقدًا مع ميلان مدته 5 سنوات بصفقة ستكلف 15 مليون أورو زائد مليوني أورو .



واختير بن ناصر أفضل لاعب وأفضل لاعب صاعد، في كأس أمم إفريقيا 2019، التي فاز المنتخب الجزائري بلقبها، بفوزه 1 /0 على السنغال في المباراة النهائية.

وأوضحت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" أن بن ناصر سيتقاضى 1.5 مليون أورو راتبًا سنويًا في الموسم الواحد مع ميلان.



وشارك لاعب الوسط الجزائري في 38 مباراة موسم 2018 /2019 مع إمبوليي بواقع 3020 دقيقة، صنع فيها 3 أهداف كما يملك 15 مباراة دولية مع منتخب الجزائر منها 5 مباريات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي أقيمت في مصر.



يشار إلى أن إسماعيل بن ناصر لعب 7 مباريات مع منتخب فرنسا تحت 19 عامًا، و4 مباريات مع منتخب فرنسا تحت 18 عامًا.