تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي اليوم الإثنين مقاطع فيديو يظهر فيها الناشط الإعلامي السعودي محمد سعود المشارك في زيارة لوفد إعلامي عربي إلى الاحتلال الصهيوني، وهو يُطرَد من البلدة القديمة للقدس المحتلة ومن داخل الحرم المقدسي الشريف، وذلك رفضا لمشاركته في زيارة برعاية سلطات الاحتلال.



وتظهر مقاطع الفيديو تعرّض سعود -وهو طالب في كلية القانون بالعاصمة السعودية- للإهانة والسب من لدن عدد من المقدسيين بسبب مشاركته في زيارة تطبيعية للصهاينة الذين يحتلون المدينة المقدسة ويضيقون على أهلها.

تجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي يقوم فيها إعلامي عربي بزيارة المسجد الأقصى ضمن زيارة ترعاها سلطات الإحتلال.

ووصل الناشط السعودي ضمن وفد يضم ستة إعلاميين من دول عربية بدعوة من وزارة خارجية الكيان الصهيوني. وتضمن برنامج الوفد زيارة متحف تخليد ذكرى المحرقة (الهولوكوست)، والكنيست اليهودي، وأماكن مقدسة في القدس المحتلة. كما سيعقد اجتماعات مع أعضاء في الكنيست وعدد من الدبلوماسيين.

وقد نددت نقابتا الصحفيين الفلسطينية والعراقية بالزيارة، وتوعدت الأخيرة بمعاقبة الصحفيين العراقيين الذين يزورون الاراضي المحتلة.