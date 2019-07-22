عاد من جديد رسميا مساء اليوم الاثنين المدرب خير الدين مضوي للإشراف على العارضة الفنية لنادي وفاق سطيف (الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم) و ذلك لمدة موسم واحد حسب ما لوحظ .

و قدم المكتب المسير المؤقت لنادي وفاق سطيف برئاسة العيد خابر المدرب القديم الجديد للصحافة الوطنية بملعب الثامن ماي 1945 بسطيف قبل أول حصة تدريبية بإشراف مضوي, وذلك بحضور المكلف بالإعلام و الناطق الرسمي للنادي الحكم الدولي السابق سليم أوساسي و العديد من مسيري الفريق .

و صرح خير الدين مضوي عقب تقديمه للصحافة أنه "جد سعيد" بعودته إلى بيته رغم صعوبة المأمورية في ظل الظروف غير المواتية التي يمر بها النادي مشيرا إلى أنه "سيسعى رفقة باقي أعضاء الطاقم الفني و تضافر جهود الجميع لإخراج الوفاق من هذه الوضعية و إبقائه يلعب دائما على المراتب الأولى" قبل أن يضيف بأن المشكل في الوفاق "إداري و مالي و ليس فني" .

و في هذا السياق ثمن مضوي مجهودات رئيس النادي المؤقت العيد خابر و رئيس مجلس الإدارة عز الدين أعراب و كل الأعضاء معتبرا أن وفاق سطيف "يحتاج إلى تنظيم و سياسة أخرى و حلة جديدة خارج الإطار الفني" لإخراج النادي كما قال- من أزمة لم يسبق له أن عاشها .

و من الجانب الفني أفاد مضوي أن الفريق موجود رغم النزيف و هجرة أغلب ركائزه و أنه يحتاج فقط إلى لاعب محوري بعد إصرار المدافع ميلود ربيعي على المغادرة الأمر الذي اعتبره بمثابة فرصة لشبان الفريق لإبراز قدراتهم مؤكدا أن أهداف وفاق سطيف ثابتة و تتمثل في اللعب دائما على الألقاب مهما كانت الظروف.