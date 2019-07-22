يتداول العديد من إطارات ومنتخبي المجلس الشعبي البلدي بقسنطينة، هذه الأيام، حديثا عن رغبة رئيس بلدية قسنطينة في الاستقالة عقب عودته من العطلة الصيفية، كما ذكرت مصادر أخرى أن التغييرات لن تمس فقط رئيس المجلس بل أيضا أحد المنتخبين الذي وصل لأول مرة إلى البلدية في هذا المنصب أيضا، مرجعين هذا إلى تعليمات من والي قسنطينة، طلب فيها من رئيس البلدية الاستقالة وانتخاب ”مير” جديد وهذا نظرا لضعف مردود البلدية في التنمية وقضايا أخرى، في الوقت الذي أسر محيط ”المير” بأنه هو من رغب في الاستقالة ولم تفرض عليه.