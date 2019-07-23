استمع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا (الجزائر العاصمة)،الإثنين، إلى والي ولاية البيض سابقا، بن منصور عبد الله، في قضية محي الدين طحكوت وأصدر أمرا بوضعه "في افراج"، حسب ما أفاد به بيان للنائب العام لذات المحكمة.

وجاء في البيان أنه "في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم اليوم 22-07-2019 الاستماع من طرف السيد المستشار المحقق إلى السيد بن منصور عبد الله، والي ولاية البيض سابقا، في قضية محي الدين طحكوت، المتابع بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية".

وقد أصدر المستشار المحقق -يضيف نفس المصدر- "أمرا بوضع المتهم في إفراج، واستأنفت النيابة العامة هذا الأمر".