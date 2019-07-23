دعا الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، الحجاج المتوجهين إلى البقاع المقدسة للتقرب إلى المصالح الإدارية الكائنة بسكناهم لاستلام جواز سفرهم مرفوقا بالتأشيرة الإلكترونية للحج وذلك قبل 72 ساعة على الأقل من موعد رحلتهم.

وأوضح مدير التنظيم للحج والعمرة بالديوان عبد الرحمان الساسي لوكالة الأنباء الجزائرية أن "هذا الإجراء يقوم به الحاج ضمن الإجراءات الجديدة الأخرى كدفع تكلفة الحج وشراء التذاكر وحجز الغرفة في الفندق وذلك عبر البوابة الإلكترونية للحج بالديوان".

وأضاف بأنه في السابق كان الحاج يستلم جواز سفره بالمطار غير أنه ابتداء من هذا الموسم أصبح الحاج أو الحاجة يتلقى رسائل نصية قصيرة عبر الهاتف تخص توجههم للقيام بكافة الإجراءات الإدارية والبنكية والصحية لعملية الحج قبل السفر إلى البقاع المقدسة.

كما أكد نفس المسؤول، أن الحاج أصبح الآن يتحمل مسؤولياته بالاستخدام الكبير للتكنولوجيا في الإيواء و النقل وكذا بقية الإجراءات الأخرى التي أخذت منحى تصاعديا ضمن رقمنه وعصرنة تنظيم عمليات الحج.