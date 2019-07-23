ستشهد عدة أحياء بمدينة تيسمسيلت يوم غد الأربعاء تذبذبا في التموين بالماء الشروب بسبب أشغال تأهيل محطة الضخ لسد كدية الرصفة المتواجدة بعاصمة الولاية، حسبما أفادت به اليوم الثلاثاء الوحدة الولائية للجزائرية للمياه.

وأوضح ذات المصدر لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن هذا التذبذب سيمس أحياء: 213 مسكن، 463 مسكن، 200 مسكن، 100 مسكن، 66 مسكن، الفتح، 500 مسكن و120 مسكن، مرجعا هذا التذبذب للأشغال المبرمجة التي تخص إعادة تأهيل محطة الضخ لسد "كدية الرصفة" الواقعة بالطريق المؤدي إلى بلدية بوقارة (تيارت).

وتندرج هذه الأشغال في إطار البرنامج المسطر من قبل الوحدة المذكورة الخاص بالفترة الصيفية والرامي لتجسيد أشغال صيانة وتأهيل دورية للقنوات والمنشئات المائية التابعة لسلسلتي الإنتاج لسدي "كدية الرصفة" و"دردر"(عين الدفلى)، بما يساهم في ضمان تزويد منتظم ويومي لجميع بلديات الولاية بالمياه الصالحة للشرب.

وطمأنت الوحدة الولائية للجزائرية للمياه زبائنها عبر الأحياء المذكورة بأن عملية التموين بالماء الشروب ستستقر مباشرة بعد الانتهاء من أشغال إعادة تأهيل المنشأة المائية المذكورة.