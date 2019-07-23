طعن مترشحون أحرار رسبوا في شهادة البكالوريا لدورة جوان 2019 في البليدة، على غرار بعض ولايات الوطن، في النتائج و المعدلات، و بالأخص في نقاط بعض المواد، والتي جاءت متطابقة بشكل مطلق، مع عدد كبير من المترشحين، مطالبين بإعادة تصحيح في أوراق المواد، التي وردت النقاط فيها متماثلة.

المترشحون المحتجون في تخصص اللغات والآداب والفلسفة كشفوا لـ "الخبر"، أنهم سيواصلون احتجاجهم إلى غاية النظر في مطلبهم بشكل جدي، والموافقة على إعادة التصحيح، مؤكدين في السياق أنهم انصدموا ولم يستوعبوا، ما وقفوا عليه من ملاحظة تطابق في معدلاتهم بشكل نسبي، عند استخراج كشوف نقاطهم، من الموقع الرسمي، وبالأخص ملاحظة تطابقا مماثلا في نقاط الامتحان، في مواد اللغة الانجليزية والفلسفة والتربية الإسلامية، واللغة العربية والفلسفة، وهو ما جعلهم يشككون في تلك المقاربة والصدفة غير المتوقعة، خاصة بين الأحرار الذين كانوا يتوقعون النجاح، والحصول على معدلات مرضية ومقنعة، في هذه المواد، وهم وبعد التأكد من الحادثة المفارقة، لم يجدوا من سبيل سوى الاحتجاج، وعدم السكوت على ما اعتبروه حقا مشروعا، بطعنهم في تلك النتائج، ومطالبتهم إعادة تصحيح أوراق تلك الامتحانات، بما يسمح به القانون، وهم على استعداد دفع نفقات، نظير الطعن وإعادة تصحيح أوراق امتحاناتهم، بل وهم مستعدون تلقي أي عقوبة، تراها الوصاية مناسبة في حال ثبت وأنهم كانوا على خطأ.

و تجدر الإشارة إلى أن برلمانيا عن ولاية الجلفة، طالب في مراسلة له، بتاريخ 21 جويلية ، مرفوعة على مدير الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، الاستجابة لطعون التلاميذ، الذين تحصلوا على نتائج كارثية، وفتح تحقيق معمق حول ما حدث بولايته، مع ضم ولاية الجلفة الى ديوان المسابقات والامتحانات لولاية البليدة، وتنظيم دورة استدراكية للطلبة الراسبين، والناجحين الراغبين في إعادة الامتحان مجددا.